🎥 Hilarische persconferentie met Sean Dyce van Burnley

Dikwijls zijn persconferentie maar een droge bedoeling. Dit is niet zo bij Sean Dyce van Burnley.

Iedereen heeft ze wel eens gezien. De persconferentie's waar een norse trainer zit die absoluut geen zin heeft om de vragen van journalisten te beantwoorden. Ligt dit aan de trainer of aan de journalisten? Het antwoord gaat ergens in het midden liggen. Na een verloren partij heeft een trainer dikwijls niet veel zin om vragen te beantwoorden over de wedstrijd en de keuzes die hij heeft gemaakt. Anderzijds wil een journalist ook aan de hand van vragen zijn analyse van de wedstrijd kunnen stofferen.

Je kan het natuurlijk ook altijd op deze manier aanpakken!