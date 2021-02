Emilio Ferrera (Seraing) zwaar onderuit tegen Standard: "Niet spelen was voorzichtiger geweest"

RFC Seraing ging in eigen huis nogal zwaar onderuit tegen Standard: 1-4. Geen verrassing in de maak dus in het Luikse. Emilio Ferrera liet zich achteraf uit over de zaak.

"De kleinste fout die we maakten is afgestraft en hebben we cash betaald tegen een ploeg van een hoog niveau", aldus coach Ferrera.

"Zo is het ook gebeurd. En toch ben ik zeer trots op mijn spelers, ook gezien de staat van het terrein en voor de manier waarop we gevaarlijk wilden zijn. We hebben ons kunnen meten met de top van België."

Patattenveld

"Dit is goed voor ons vervolg van het seizoen. Deze match gaat ons van pas komen. Het weer? Misschien was het beter geweest om niet te spelen."

"Het veld was een patattenveld en mijn spelers zijn meermaals weggegleden. Dit is voor beide ploegen eigenlijk minder interessant. Maar goed: we gaan ons best doen om het veld klaar te krijgen tegen zaterdag."