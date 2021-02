AA Gent slaat alarm: "Voor Belgische clubs met ambitie is dat een probleem"

Gisteren werd duidelijk dat de Belgische bekerwinnaar geen rechtstreeks Europees ticket meer op zak heeft. De Conference League stemt de Belgische clubbestuurders alvast niet gelukkig.

AA Gent-manager Michel Louwagie vindt de komst van de Conference League maar niks. “Ik vind dit een drama voor België”, zegt Louwagie bij HLN. “Vroeger was de bekerwinnaar, het nummer drie en vier in de stand zeker om in de Europa League te spelen. Nu is dat niet meer zo.”

De komst van deze nieuwe competitie zorgt niet alleen voor minder zekerheid, maar ook voor minder aantrekkelijke affiches. Louwagie begrijpt niet dat dit er zomaar kon komen. “Ik ben ontgoocheld in de mensen die dat plan bij de UEFA verdedigd hebben. Als je tegen teams speelt waarvan de fan niet eens de namen kent, lok je ook minder volk naar het stadion. AA Gent speelde vijf jaar geleden nog Champions League tegen Wolfsburg, dan dromen de mensen opnieuw daarvan."

Het uitgangspunt van de komst van de Conference League is dat er meer ploegen Europees kunnen spelen dan nu het geval is. "In de Conference League zal die beleving gewoon minder zijn, als je meer moet spelen tegen de Oost-Europese teams", besluit Louwagie.