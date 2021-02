Opvallende beslissing na overleg tussen bond en KMI: Olympic Charleroi mag volgende week niet thuis spelen tegen Eupen in de Croky Cup

Olympic Charleroi zorgde woensdag voor een enorme stunt door Zulte Waregem uit te schakelen. In de volgende ronde neemt de club het op tegen Eupen, maar ze zullen de wedstrijd niet thuis mogen afwerken.

Volgens Sporza is er een overleg geweest tussen de bond en het KMI. Daarna is er beslist dat de wedstrijden moeten afgewerkt worden op de velden van de clubs die beschikken over een systeem van overkapping of over een veldverwarming.

Olympic Charleroi had normaal haar wedstrijd in het eigen stadion mogen afwerken, maar deze plannen zijn dus gewijzigd. De ploeg uit de eerste amateurklasse moet daardoor naar de Kehrweg. Hieronder vindt u via de Pro League nog eens alle wedstrijden van de volgende ronde.