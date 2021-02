"Wonnen van Antwerp en Charleroi, speelden goed tegen Club Brugge, maar spelen niet voor top-4": Hoever mogen de ambities reiken?

Vraag aan de gemiddelde voetbalvolger van de Jupiler Pro League wie voor hem dé verrassing van het seizoen is qua voetbal en je zal - naast promovendi Beerschot en Leuven misschien - vaak KV Oostende horen. Maar gaat het ook tot iets leiden?

Vijfentwintig wedstrijden ver, 36 punten in de bank. KV Oostende zal dit seizoen al zeker niet degraderen, zoals sommigen vooraf mogelijk hadden voorspeld. Want wat zou dat allemaal geven met al die onbekende jongeren en coach Blessin? 36 punten Wel: veel duidelijk, want de Kustboys spelen bijwijlen het beste voetbal van de competitie - enkel Club Brugge staat nog op een ander niveau misschien. En zelfs tegen blauw-zwart lieten ze onlangs nog zien er wel degelijk hun mannetje te kunnen tegen staan. Maar: met 36 punten staat Oostende voorlopig wel 'amper' achtste. De nederlaag bij Zulte Waregem was opnieuw een gemiste kans om in de top-4 te komen, waardoor het opnieuw anders kijken is naar de komende weken. Ik zou liegen als we play-off 1 niet willen spelen, maar ... "De competitie is belangrijker voor ons dan de Beker van België op dit moment. We kunnen dit seizoen iets moois neerzetten", blikte Skulason alvast vooruit op de komende weken. "Alles staat nog steeds dicht bij elkaar. Maar ook in de Beker gaan we er natuurlijk vol voor." Arthur Theate pikte in: "De top-4 is niet onze eerste doel van het seizoen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we het niet willen spelen, maar het is al een paar keer net niet geweest. Play-off 1 is zeker nog mogelijk, play-off 2 zeker ook, maar we kunnen ook nog naast de top-8 vallen. De teams uit de rechterkolom vechten hard." Spelen niet voor top-4 of top-8, maar voor onszelf

Coach Blessin? Die kijkt niet naar het klassement: "We moeten de batterijen opladen en wat nieuwe spelers brengen in de Croky Cup en dan weer verder bouwen aan de toekomst. We hebben Charleroi en Antwerp geklopt en goed gespeeld tegen Club Brugge."

"We kunnen verliezen, als mijn spelers hun best doen en de wil tonen ben ik daar niet ontevreden over. Het zijn drukke tijden, soms wil het lichaam niet mee. Je moet kijken vanwaar we komen: we spelen niet voor top-4 of voor top-8, maar voor onszelf."