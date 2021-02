Nederlaag in Croky Cup komt hard aan bij Zulte Waregem: "We hadden de jongens gewaarschuwd"

Olympic Charleroi heeft voor een enorme stunt gezorgd in de Croky Cup. De club haalde het met 1-0 van Zulte Waregem. Bij de Belgische eersteklasser kwam de nederlaag uiteraard hard aan.

Door de afwezigheid van Francky Dury (coronaquarantaine) moest Davy De fauw even aan het werk als gelegenheidscoach. Hij zag hoe zijn ploeg de controle had op het veld van Olympic Charleroi, maar wel verloor met 1-0. Zo is de eersteklasser meteen uitgeschakeld in de Croky Cup.

"We hadden de jongens gewaarschuwd, maar ze waren klaar voor de strijd", vertelde De fauw en staat te lezen bij Sporza. "We hadden controle over de wedstrijd, maar kregen weinig kansen en je weet dat je dan moet oppassen voor die ene bal dat voor hen goed zal vallen. Het was een fantastisch afstandsschot, maar nu staan we hier met niks en zijn we uitgeschakeld door een ploeg die niet veel in actie is gekomen dit seizoen. Zoiets komt hard aan", aldus De fauw.