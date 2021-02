Roberto Martinez wikt en weegt: "Er zijn spelers die je gewoonweg niet kunt vervangen"

Roberto Martinez heeft behoorlijk wat zorgen als je naar de Rode Duivels kijkt. Eentje ervan is Axel Witsel, geopereerd aan de achillespees.

De operatie verliep vlot, maar of hij het EK zal halen is lang niet zeker. “We moeten niet proberen om in een glazen bol te kijken, dat zou verkeerd zijn”, zegt Martinez aan HLN. “Dit is de eerste keer dat Axel een zware blessure heeft opgelopen. Ik heb het gevoel dat hij mentaal klaar is om door deze moeilijke periode te gaan. Hij weet dat er geen druk is en hij weet ook dat we tot de allerlaatste minuut van de allerlaatste dag zullen wachten om te beslissen of hij erbij kan zijn op het EK of niet.”

Martinez heeft alvast lovende woorden klaar over Witsel. “Er zijn sommige spelers die je gewoonweg niet kúnt vervangen en Axel is er zo eentje. Zijn tactisch inzicht, de ervaring die hij heeft met meer dan 100 caps. Toen ik hier begon, viel het mij op dat de buitenwereld het belang van Witsel voor een ploeg niet helemaal naar waarde kon schatten.”

Toch is ook Witsel vervangbaar door anders te spelen. “Axel zorgt voor evenwicht en geeft je de mogelijkheid om een aanvallende speler extra op te stellen. We kunnen hem niet zomaar vervangen, dus zullen we als team iets anders moeten spelen. Anderzijds heb ik er ook wel vertrouwen in dat ons dat zal lukken. Ik heb het gevoel dat de synchronisatie en de verstandhouding tussen de spelers onderling nu beter is dan pakweg drie jaar geleden.”