Cercle-doelman Bruzzese: "Ook de spelersgroep werd geraadpleegd bij aanstelling nieuwe coach"

Het verlies tegen Sint-Truiden was er net eentje te veel voor het bestuur van Cercle Brugge. De ploeg die nu in handen is van AS Monaco zette trainer Paul Clement aan de deur. De buitenlandse eigenaars stelden vervolgens de net ontslagen coach Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe trainer.

De buitenlandse eigenaars van Cercle Brugge volgen de Belgische competitie natuurlijk wel. Maar voor een belangrijke beslissing als de aanstelling van een nieuwe coach wilden ze toch eerst eens weten wat de ervaring geweest was voor verschillende spelers die al samengewerkt hadden met coach Vanderhaeghe.

Dus riep het bestuur voor de aanstelling enkele spelers bijeen die de coach al kenden. Ze vroegen naar hun mening over de coach. Onder andere wat ze vonden van de aanpak van Vanderhaeghe als trainer en als hij de juiste man zou kunnen zijn om de club terug op de rails te kunnen krijgen, kwam aan bod. Dat vertelde doelman Bruzzese op de persconferentie na de winst tegen OH Leuven in de bekercompetitie. Hij werkte zelf ook al samen met Yves Vanderhaeghe.



"Het bestuur vroeg aan enkele van de spelers wat we vonden van Yves. Het is leuk om te weten dat je mening gewaardeerd wordt, maar ik vind dat anderzijds ook normaal. Wij hebben tenslotte een buitenlands bestuur en ze wilden onze mening weten. Ze waren benieuwd naar onze ervaring met hem. Maar dat wil natuurlijk wil dat niet zeggen dat wij effectief beslist hebben wie er aangesteld werd als onze coach (lacht)."

Volgens de doelman waren de spelers dan ook enthousiast over de voormalige West-Vlaamse Rode Duivel. Ook het feit dat hij al in de tribunes zat tijdens de bekerclash tegen OH Leuven was voor Bruzzese een pluspunt.

"Het is dan ook leuk dat hij er tijdens de bekerpartij al bij was in de tribune en ons kon zien winnen. Het deed deugd voor ons zelfvertrouwen. Maar vooral de kwalificatie was belangrijk voor ons. En dat is gelukt. Nu kijken we vooruit naar de match van komend weekend tegen Mechelen. Maar we zullen natuurlijk ook proberen om weer door te kunnen stoten naar de volgende ronde van de bekercompetitie."