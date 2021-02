Antwerp blijft stil in dossier, ongerustheid onder de supporters neemt toe: 'Refaelov deze zomer naar concurrent in JPL'

Lior Refaelov pakte in januari de Gouden Schoen na een uitzonderlijk 2020, maar waar zijn toekomst ligt is nog steeds niet duidelijk.

De plannen van Antwerp met Lior Refaelov? Die zijn absoluut nog niet duidelijk, want van een contractverlenging is nog lang geen sprake.

De winger uit Israël wil graag een goede, meerjarige overeenkomst. En Antwerp twijfelt toch wel op dat gebied.

Israël? Genk?

Diverse clubs hebben alvast begrepen dat de speler deze zomer transfervrij is en hengelen dus ook graag naar hem. De transfermarkt in Israël is nog een weekje open, maar The Great Old wil hem nu zeker niet laten vertrekken.

Maar deze zomer? Dan zitten Beitar Jeruzalem en andere Israëlische clubs klaar. En ook minstens drie Belgische clubs zouden wel wat zien in hem. Onder de supporters is er al ongerustheid dat hij - in navolging van Juklerod - deze zomer transfervrij naar Genk zou trekken. Dat zoemt momenteel op de fora en facebookgroepen.