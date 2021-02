Verwijzing van Simon Jukleröd naar B-kern: "Het zal wel weer met geld te maken hebben"

In de slotdagen van de wintermercato tekende Simen Jukleröd een contract voor vier seizoenen bij KRC Genk. Een transfer met grote gevolgen voor de Noor, want Antwerp ziet de Limburgers als een groot concurrent in de strijd om PO 1. Daarom stuurde het de verdediger naar de B-kern.

Het contract van Jukleröd op de Bosuil liep deze zomer ten einde, dus ging hij op zoek naar een nieuw avontuur. Nu wordt hij dus verbannen uit de selectie van The Great Old. Een beslissing die toch in twijfel wordt getrokken: “Je weet gewoon dat als je Luciano d’Onofrio zoiets flikt, je het hebt zitten. Toch gek dat ze hem doorsturen naar de B-kern en Lamkel Zé een nieuwe kans schenken. Het zal wel met geld te maken hebben. Aan Jukleröd kunnen ze niks verdienen, aan Lamkel Zé wel”, verklaarde analist Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Toch is de Nederlander overtuigd dat ze snel weer zullen rekenen op de kwaliteiten van de Noor: “Het is deze keer afwachten of ze dit lang volhouden met hem, hij heeft niets fout gedaan. Antwerp had hem ook zelf een aanbod kunnen doen. Ik vind het een goede back en denk dat Vercauteren hem snel zal terughalen naar het eerste elftal.”