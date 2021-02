Peter Maes teleurgesteld: "Misschien was het een mentale kwestie"

STVV-trainer Peter Maes beleefde vandaag niet zijn beste zaterdagmiddag. Hij zag zijn Sint-Truiden met 3-1 kopje onder gaan op het veld van KV Oostende. Maes zag verschillende oorzaken voor het verlies, maar wat hem vooral bijblijft is het verschil in intensiteit tussen beide ploegen.

Sint-Truiden speelde sinds de komst van trainer Peter Maes als een geoliede machine maar daar was deze namiddag weinig van te merken tegen KV Oostende. Maes wist ook dat zijn ploeg top moest zijn om iets te kunnen gaan rapen in de Diaz Arena: "Tegen zo'n agressief team moet je de vrije man vinden. Je mag niet meegaan in dat spel, maar moet proberen te voetballen. Dat hebben we niet gedaan. Je moet hier met elf man top zijn, maar er waren een paar jongens in de as die niet thuis gaven", meldde de trainer aan Sporza.

Maes was ook ontgoocheld in het spelverloop: "De eerste goal was kantje boord buitenspel, denk ik, maar die twee andere... Ook al speel je slecht, bij 1-0 kan je altijd nog iets doen. Maar we gaven die twee doelpunten heel gemakkelijk weg."

Waar lag dan exact de oorzaak van deze wanprestatie van De Kanaries? Het blijft ook voor de STVV-trainer giswerk: "Ik heb deze week jongens laten rusten. Ik weet niet of het toeval is, maar die gaven vandaag niet thuis. Misschien was het vandaag een mentale kwestie", aldus Maes.

Accident de parcours

Maes wil deze wedstrijd zo snel mogelijk achter zich laten en de knop omdraaien. Want één slechte wedstrijd hoeft geen reden tot paniek te zijn. Hij ziet de bekerwedstrijd tegen KRC Genk als de ideale kans om terug met een overwinning aan te knopen. "Gelukkig kunnen we heel snel schakelen naar woensdag en onze lessen trekken. Als team en individueel", klonk het filosofisch.