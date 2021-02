Hartverwarmend gebaar: Beerschot laat zieke fan Antwerpse derby bijwonen vanuit loge 13

Zondag trok Antwerp op Het Kiel aan het langste eind, maar toch waren niet alle Beerschot-fans ongelukkig. Zo mocht een zieke supporter de wedstrijd live bijwonen.

Joeri De Schuyter is een trouwe supporter van Beerschot, maar vecht ondertussen al ruim een jaar tegen kanker. Daarom zette de vereniging Kom Op Tegen Kanker voor Beerschotsupporters een actie op poten. De Kielse Rat mocht de derby vanuit loge 13 bijwonen, het stamnummer van de club. Een hartverwarmend gebaar: “Heel veel respect voor de organisatie. Dat ze de actie ook in deze tijden konden organiseren. Dat is ontroerend en doet iets met een mens,” vertelde De Schuyter aan ATV