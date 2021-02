Kemar Lawrence heeft zich er nog niet bij neergelegd: "In een internationale match zou dit nooit gebeuren"

De rode kaart die Kemar Lawrence op Eupen kreeg zit hem nog altijd heel erg dwars. Lawrence droeg tegen Eupen voor het eerst de aanvoerdersband bij paarswit.

Midden januari was Kemar Lawrence op bezoek bij Eupen voor het eerst aanvoerder bij RSC Anderlecht. Dat duurde echter slechts 37 minuten. Na een overtreding op Agbadou kreeg de Jamaicaan eerst geel, maar na tussenkomst van de VAR rood. Anderlecht verloor met 2-0.

Die rode kaart zit Lawrence nog altijd ontzettend dwars. "In de MLS of in een internationale wedstrijd, zou ik nooit rood hebben gekregen bij die tackle," zegt Lawrence aan Sudpresse.

Lawrence zegt nooit de bedoeling gehad te hebben om de man te spelen. "Ik heb meer dan 300 wedstrijden gespeeld en dit was mijn eerste uitsluiting. Wat me kwaad maakte, was dat de scheidsrechter de beelden ging bekijken en de rode kaart bevestigde, terwijl ik de bal speelde.”