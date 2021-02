Uitblinker Anderlecht: "Rustig! Als we winnen, roept men dat we kampioen worden, als we verliezen is het een catastrofe"

Iemand gaat het toch eens wetenschappelijk moeten ontleden, dit Anderlecht. Zo slecht het vorige week was tegen Gent, zo goed was het tegen Genk. Een uur lang lieten Sambi Lokonga en co Genk alle sterretjes van het firmament bewonderen.

Lokonga was voor ons ook 'man van de match'. En dat terwijl we vorige week weer dachten: 'waarom doet die niet meer met zijn enorme talent?'. Tegen Genk bewees hij ons ongelijk, maar even goed kan het donderdag tegen Union weer niks zijn. Even goed als dat dit Anderlecht dan ook weer helemaal kan instorten.

Wispelturigheid troef... "Er was geen nervositeit voor deze match", aldus Lokonga. "We hadden genoeg kansen om deze match af te maken, maar dat lieten we na. Dat moeten we onszelf aanrekenen. Maar we hebben getoond dat we hongerig waren en we lieten ons hoofd niet hangen na het vroege tegendoelpunt."

Anderlecht staat nu vierde, op twee punten van nummer 3, Genk. Maar evengoed met maar twee punten voorsprong op Oostende en Anderlecht. Welke kant gaat het opgaan? "We zijn een jonge groep, laat ons dus niet te ver vooruitkijken. Als we winnen roept de pers dat we kampioen gaan spelen en als we verliezen is het een catastrofe."