Kompany strooit met lof: "Een atypische speler: alle technische kwaliteiten, maar hij loopt ook 13,5 kilometer per match"

Er zijn nog heel wat gegadigden voor de nummer 10 bij Anderlecht: Ashimeru, Verschaeren, zelfs Trebel. Maar ziet u Anouar Ait El Hadj nog uit de ploeg gaan. Het is misschien wel de speler die het meeste progressie maakte van alle jongeren dit seizoen.

El Hadj verdween vorig seizoen uit beeld, maar ineens stond hij dit seizoen in de basis. Eerst als flankspeler - wat hem niet zo goed lag - en nu al weken centraal. Sindsdien doet hij de fans ook dromen. Er werden ook al vergelijkingen met de speelstijl van Mbark Boussoufa getrokken.

Vincent Kompany is al langer fan en wil de 18-jarige er niet meer naast zetten. Het is ook een jongen die hij met bepaalde opdrachten het veld kan opsturen en waarvan hij weet dat hij die zal uitvoeren. "Het is zijn attitude die het meeste indruk op me maakt. Hij kent zijn kwaliteiten, zonder er arrogant bij te zijn. Hij werkt, maar heeft de kwaliteiten van een artiest. Dat is belangrijk voor veel coaches", aldus Kompany.

Hij heeft dan ook alles om een 'nummer 10' te worden die in zijn systeem past. "Hij is een atypische tien", knikte Kompany. "Hij heeft alle technische kwaliteiten, maar heeft ook een goeie defensieve positionering. Hij loopt ook 13,5 kilometer per match, nu al drie wedstrijden op rij!"