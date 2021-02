Francky Dury ziet voordeel waar anderen nadeel zouden zien: "Gek genoeg is het zo"

Francky Dury is terug uit quarantaine. En dat zullen we geweten hebben. Na de match op Charleroi analyseerde hij de rest van het seizoen.

Zulte Waregem heeft momenteel 34 punten en staat daarmee elfde in de stand. Het is nog wat naar beneden kijken, maar ook play-off 2 of zelfs play-off 1 is eigenlijk nog mogelijk.

Anderlecht staat vierde met 41 punten, Beerschot achtste met 37 punten. Alles staat dus nog steeds op een zakdoek in de Jupiler Pro League.

Play-offs?

Dury zelf ziet een voordeel om play-off 2 te spelen: "We spelen maar drie wedstrijden meer thuis en nog vijf op verplaatsing."

"Het is gek om te zeggen, maar dat is een voordeel gezien de staat van ons veld momenteel. Zonder ons veld hadden we hoger kunnen staan."