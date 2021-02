Heeft Club Brugge dé lotto gewonnen? "Als Gent 30 miljoen euro kon krijgen voor David ..."

Noa Lang blijft maar indruk maken in de Jupiler Pro League. De verplichte aankoopoptie bij Ajax? Dat is maar een peulschil in vergelijking met wat ze voor hem zullen kunnen vangen.

Aster Nzeyimana was zaterdag op de Freethiel om het commentaar van Waasland-Beveren tegen Club Brugge op zich te nemen. En hij was onder de indruk. ✌️ | Noa Lang is gewoon te sterk voor de #JPL! 😳🔥#WBECLU pic.twitter.com/pLwh7KQVkg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 6, 2021 Voetbalcommentator is het schoonste beroep ter wereld. Zeker wanneer Noa Lang speelt. Miljaar die kan ballen. #wbeclu — Aster Nzeyimana (@asternzey) February 6, 2021 En ook na het weekend is hij nog eens op de zaak teruggekomen. Bij Studio Brussel opperde hij alvast dat blauw-zwart de jackpot te strikken heeft. "Als Gent 30 miljoen euro kon vangen voor David, dan moet het voor Lang ook iets in die pikorde worden, zeker en vast."