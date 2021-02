Man City niet in Duitsland voor Champions League, ook Molde moet uitwijken

Manchester City zal het duel in de Champions League niet in Mönchengladbach afwerken. Ook Molde moet uitwijken voor duel tegen Hoffenheim in de Europa League.

Manchester City mag Duitsland niet binnen voor de match in de Champions League van 24 februari op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Net als Liverpool moeten zij naar Hongarije om in Boedapest te spelen. Liverpool zag het duel door de Duitse reisbeperkingen voor Engelsen verhuizen naar de Puskas Arena in Boedapest. Ook Manchester City zal daar moeten spelen. In de Europa League moet Molde dan weer uitwijken voor hun duel tegen Hoffenheim. Dat zal in het Spaanse Villareal afgewerkt worden.