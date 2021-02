OFFICIEEL: ex-aanvaller van onder meer AC Milan gaat in Saoedi-Arabië aan de slag

M'Baye Niang heeft een nieuwe club gevonden. De ex-aanvaller van onder meer AC Milan stond de afgelopen weken in de belangstelling van Genoa en AS Saint-Etienne, maar hij is nu op weg naar Saoedi-Arabië.

Terwijl de wintermercato in Frankrijk en in de meeste grote Europese competities afgelopen maandag zijn deuren sloot, kunnen er in bepaalde landen nog transfers gedaan worden. Zo ook in Saoedi-Arabië, waar Al Ahli SC van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om hun ploeg te versterken met M'Baye Niang. De Senegalese international wordt gehuurd van Stade Rennes.

De 26-jarige aanvaller heeft dit seizoen 12 wedstrijden in alle competities gespeeld en kon daarin één doelpunt scoren. Ook bij AC Milan was de aanvaller enkele jaren aan de slag en daar was hij goed voor 12 doelpunten en 9 assists in 79 wedstrijden.