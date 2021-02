🎥 Olivier Deschacht strandde op enkele millimeters van klungelig eigen doelpunt

Zondag pakte Zulte Waregem in extremis nog een punt op Mambourg, maar dat had er helemaal anders kunnen uitzien. In de tweede helft liet Olivier Deschacht zijn ploeg stevig verschieten, hij maakte bijna een wel heel klungelig doelpunt.

Zulte Waregem kwam al enorm vroeg op achterstand tegen Charleroi, maar in de laatste seconden van de wedstrijd pakte het dan toch nog een punt. De Carolo's hadden de wedstrijd al veel eerder kunnen beslissen, maar zowel Amine Benchaib als Kaveh Rezaei botsten op Louis Bostyn. Maar vooral in het begin van de tweede helft kwam Olivier Deschacht heel dicht bij een tweede doelpunt voor de thuisploeg. De Zebra's braken uit met een vlijmscherpe counter, door in te grijpen op de pass van Amine Benchaib, liet de ervaren verdediger zijn doelman schrikken. Maar de bal vloog net naast het doel en Gianni Bruno schonk uiteindelijk in de allerlaatste seconden van de wedstrijd Essevee nog een punt. 💔 | Olivier Deschacht bezorgde z'n keeper een kleine hartverzakking! 👀#CHAZWA pic.twitter.com/NbpJ6wzoNV — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 7, 2021