OHL liet topschutter niet vertrekken maar kan best op jacht naar een vervanger: "Als ze deze zomer een mooi project aanbieden?"

OHL heeft momenteel al een sterk seizoen achter de rug, mede dankzij de vlot scorende Thomas Henry. Het was voor Marc Brys afgelopen wintermercato bang afwachten want de interesse in zijn spits nam fel toe. Toch bleef de Fransman in het King Power Stadium.

Thomas Henry is dit seizoen een enorm belangrijke schakel in het team van Marc Brys. De Fransman wekte daarmee heel wat interesse uit het buitenland op. Eerst informeerde Celta Vigo al eens naar zijn diensten, maar in de laatste uren van de wintermercato trok Besiktas nog serieus aan de mouw van de spits. Een deal kwam er niet: "Op dit moment zit het niet in mijn hoofd. Ik focus mij op Oud-Heverlee Leuven", verklaarde Henry aan La Capitale.

De 26-jarige spits heeft aan Den Dreef nog een contract tot 2023, en trof dit seizoen al 17 keer raak in 23 optredens. Toch moeten de Leuvenaars best al zoeken naar een vervanger, want deze zomer dreigt er een vertrek van Henry: "Als ze mij in de zomer een mooi project aanbieden, dan zal ik er zeker nog wel eens over nadenken. Zover zijn we nu nog niet."