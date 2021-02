Moet OHL het een tijdje zonder een verdediger doen? "Ik hoop dat het niet te ernstig is"

Vaclav Jemelka stond het voorbije weekend verrassend aan de aftrap bij OHL, want normaal zat hij op de bank en begon Vlietinck aan de wedstrijd. Na een half uur moest hij echter al geblesseerd naar de kant, maar het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is bij de verdediger.

Vaclav Jemelka stond niet in de basiself, maar Marc Brys voerde op het laatste moment een wijziging door, waardoor de verdediger toch aan de aftrap kwam. De 25-jarige Tsjech kwam in de ploeg voor Thibault Vlietinck. Toch stond Jemelka niet lang tussen de lijnen, want de centrale verdediger werd al na een half uur vervangen. "We zullen zien wat de schade is. De spier is geraakt, maar ik hoop dat het niet te ernstig is," zei Marc Brys.