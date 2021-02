Ontspannen Kompany heeft tijd voor wat 'small talk': "Op café durf ik wel eens mopjes maken"

Kijk, als er gewonnen wordt, gaat het er al eens wat luchtiger aan toe op de persconferenties van Vincent Kompany. Dan mag er zelfs al eens gelachen worden: "Een mop vertellen? Ik ben daar niet zo goed in. Op café durf ik dat wel al eens", lachte een ontspannen Kompany.

Kompany zal het verschil tussen winnen en verliezen als speler of als coach wel al leren kennen hebben. Een trainer kan een verlies niet zo snel van zich afzetten. En de euforie van winnen duurt niet zo lang als trainer. Maar na een paar moeilijke weken een overtuigende winst boeken, doet ook nog steeds enorm veel deugd.

"Ja, ik ben te vroeg. Ik heb hier wat tijd te doden. Wat vonden jullie van de match?", vroeg Kompany. Toen we hem "heel goed" antwoorden, kregen we het deksel op de neus: "Ah nee hé, jullie willen altijd de hele analyse horen. Nu wil ik ook meer horen. Serieus hé!"

En nog was Van den Brom niet gearriveerd. "Een mopje maken? (lacht) Op café durf ik dat wel eens doen." Waarop een collega antwoordde: "Een café, wat is dat?" "Ah kijk, da 's een goei mop", knipoogde Kompany.

Of hij blij was met de goals en de opbouw zullen we pas dinsdag horen, want... "Echt serieus, ik zou echt niet meer kunnen zeggen hoe ze tot stand zijn gekomen. Ik zat zo in de match: aanwijzingen geven, de jongens helpen... Ik zal het vanavond of straks in de bus bekijken."