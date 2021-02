Clement wil duel tegen Antwerp niet vergelijken met bekerfinale: "Een heel andere ploeg"

Clement wou geen vergelijkingen maken met de bekerfinale van 2020. Antwerp is onder Vercauteren een totaal andere ploeg dan voor de start van het seizoen.

Een vergelijking met de verloren bekerfinale wil Clement niet maken. "Het doet er niet toe hoe de voorbereiding toen was. Die wedstrijd is gespeeld. Ik wil de vergelijking niet meer maken. We zullen niet te veel naar het verleden kijken, maar wel naar het heden. Deze wedstrijd had opnieuw de affiche voor de finale kunnen zijn."

Antwerp is ondertussen een totaal andere ploeg geworden. "Het is een spectaculair verschil. Je komt van een ploeg die speelde als een rollercoaster: veel pressing, 1 tegen 1 verdedigen, veel doelpunten maken, maar ook veel doelpunten slikken, naar een ploeg die meer een sluipmoordenaar is: een heel strikte organisatie en wachten op fouten van de tegenstander."

"Antwerp maakt nu minder doelpunten, maar krijgt er ook veel minder tegen. En ze halen zo betere resultaten tot nu toe. Het is een heel ander Antwerp dan een paar maanden geleden.”