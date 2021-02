Zoon van Didier Drogba gaat in Italië aan de slag

Isaac Drogba, de zoon van Chelsea-legende Didier Drogba, gaat in Italië aan de slag. Hij heeft zijn jeugdopleiding bij Chelsea gehad en hoopt nu zijn carrière te lanceren bij Folgora Caratese, een Italiaanse vierdeklasser.

