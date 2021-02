Dries Mertens keert nog niet terug naar Napels: blessure sleept aan

Dries Mertens blesseerde zich in december aan de enkel, maar maakte na enkele weken rust zijn rentree in de ruime 6-0 overwinning tegen Fiorentina. Toch was de pijn nog niet over, dus keerde de Rode Duivel terug naar ons land om er verder te revalideren. En hij zal nog wel even aan de kant staan.

Op 16 december in de topper tegen Inter Milaan maakte de enkel van Mertens een serieuze zwieper. Hij revalideerde een tijdje van zijn blessure maar maakte al na enkele weken rust meteen terug zijn rentree in de Serie A. Toch lijkt de enkel maar moeizaam te genezen en heeft de Rode Duivel nog steeds moeite om pijnvrij te spelen. Daarom keerde hij terug naar België om zich er te laten behandelen door een specialist. 🤕 | Dries Mertens moet het veld verlaten na een blessure in het begin van de wedstrijd. 😩#InterNapoli pic.twitter.com/ckNh8DNuGG — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 16, 2020 Normaal werd de aanvaller één van de komende dagen terug in Napels verwacht, maar volgens Di Marzio zal hij nog zeven tot tien dagen in België moeten blijven om zijn behandelingen verder af te werken. De laatste wedstrijd van de Belg was tegen Spezia in de Coppa Italia op 28 januari. Mertens viel toen in de tweede helft in, maar moest enkele minuten voor het laatste fluitsignaal zijn strijd al opnieuw staken.