Philippe Clement schept duidelijkheid over blessures Vanaken en Mata: "We moeten zijn naam veranderen"

Op de persconferentie voor de bekerpartij van woensdag tegen Royal Antwerp bracht trainer Philippe Clement van Club Brugge duidelijkheid over Vanaken en Mata.

Hans Vanaken zal er alvast bij zijn. “Bij Hans was het de volgende dag al een stuk beter. We dachten dat er iets in zijn rug was geschoten, maar na de match had hij het over een elleboogstoot in de ribben”, vertelt Clement. “Dat hebben wij vanop de bank niet gezien, maar het ging dus wel om een felle pijnstoot. maar de volgende dag was het dus veel beter.”

Dat geldt ook voor Clinton Mata. “Ik heb hem gezegd dat hij zijn paspoort moet veranderen en dat hij als tweede naam ‘Jezus’ moet nemen, want hij is verrezen op twee dagen tijd. Dus da’s ook positief, hij heeft heel veel geluk gehad volgens de dokter. ‘t Had veel erger gekund.”