Ook psycholoog en verpleegkundigen in het vizier van onderzoek naar overlijden van Diego Maradona

Sinds 25 november is Argentinië in diepe rouw door het overlijden van voetballegende Diego Maradona. 'Pluisje' is op zijn 60ste heengegaan. Maar wat is er nu juist gebeurd? Een onderzoek naar zijn overlijden brengt heel wat teweeg.

In eerste instantie werden de chirurg en de psychiater van Maradona al ondervraagd. Volgens de Argentijnse media neemt het onderzoek nu een volgende wending. Ook een psycholoog en twee verpleegkundigen, die Maradona in zijn laatste dagen hebben bijgestaan, zouden aan de tand gevoeld zijn. Klachten over medische behandeling Dit alles in het kader van een onderzoek dat geopend werd om te onderzoeken of bepaalde personen schuld hebben aan de dood van Maradona. Er werd een onderzoek ingesteld naar mogelijk vrijwillige doodslag, nadat de dochters van Maradona hun beklag deden over zijn medische behandeling. De psycholoog en de verpleegkundigen die nu in het vizier genomen worden zouden deze week voor de procureur-generaal moeten verschijnen.