Jordan Botaka moet depanneren bij Charleroi: "Ik zal me nooit als verdediger beschouwen"

Sinds Botaka in januari uitgeleend werd door KAA Gent aan Charleroi startte hij al elke wedstrijd voor de Carolo's. Charleroi-coach Karim Belhocine speelt hem echter wel op een iets andere postitie uit dan hij gewend is.

In een interview met Sport Voetbalmagazine gaat hij dieper in op zijn overstap naar Charleroi en zijn rol daar binnen de club.

Positie

Wanneer Botaka gevraagd werd of hij al gewend was aan zijn nieuwe rol antwoordde hij dit: “Nee, nog niet. Voor ik hier tekende, heb ik een lang gesprek gehad met Belhocine. We hebben ook onder meer over mijn positie gepraat. Hij was heel duidelijk. Voor hem was mijn polyvalentie een troef, maar hij vergeet niet dat ik aan de basis een winger of zelfs een aanvaller of een nummer 10 ben.”

Kwam het dan als een verrassing voor hem dat hij als rechtsachter zou gaan spelen? “Ik wist dat ik hier in eerste instantie, door de blessures, op de rechtsachter zou moeten depanneren. Dat stoort me niet. In het moderne voetbal moet je in staat zijn om op verschillende posities je plan te trekken”, bleef de Charleroi-speler nuchter.

“Onder Brys was ik wing back in een 3-5-2, hier ben ik een echte rechtsachter, dat is nog iets anders. Maar als ik daarmee het team help, is dat geen probleem. Ik zal mezelf wel nooit als een verdediger beschouwen”, aldus Botaka.