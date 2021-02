Jelle Bataille: Natuurlijk mikt coach op PO1 maar al stonden wij nu tweede, nog steeds zou hij zeggen 'We zijn gered'

KV Oostende verloor dinsdagavond tegen Cercle Brugge in de 1/8ste finales van de beker. Maar echt lang treurden de spelers en coach van KV Oostende daar niet om. Hun focus en ambitie ligt ergens anders. Zij willen vol inzetten op play-off 1. Extra bekerwedstrijden zou dat bemoeilijken.

Zelf wil het er met nog geen woord over hebben. "Te vroeg, punten liggen te dicht bij elkaar, er kan nog vanalles gebeuren, wedstrijd per wedstrijd..." Dat zijn de antwoorden die je krijgt als je bij de Alexander Blessin, coach van KV Oostende, gaat polsen over hun ambities omtrent play-off 1. De spelers anderzijds, spreken ondertussen wel al hun ambities uit. Na het verloren bekerduel tegen Cercle Brugge draaiden ze dan ook meteen de knop om. Je zou zelfs durven denken dat de focus van de Kustboys nooit echt bij de beker heeft gelegen. Maar zo ver wil Jelle Bataille niet gaan.

"Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar inderdaad, we hebben die knop meteen omgedraaid. We moeten nu vol voor die vierde plek gaan zodat we play-off 1 kunnen spelen. We draaien een goed jaar en in een goed seizoen kun je nu eenmaal niet alles winnen.", klinkt het nuchter.

Zelfs al staan wij op de tweede plek, dan nog zal hij het niet zeggen. Dan zegt hij "we zijn gered".

Dat Bataille de ambitie durft uitspreken staat in schril contrast met de gewoonlijke reactie van de coach. Maar volgens de jonge verdediger zitten de spelers en coach wel degelijk op één lijn:

"Hij spreekt het niet uit maar hij denkt het wel.", aldus Bataille. "Zelfs tegen ons in de kleedkamer zegt hij het niet. Kijk, de coach is iemand die zelfs na een 5-0 overwinning de volgende dag al zal klaarstaan en zeggen dat we niet mogen zweven. Ik denk dat hij dus die ambitie nooit zal uitspreken. Zelfs al staan wij op de tweede plek, dan nog zal hij het niet zeggen. Dan zegt hij "we zijn gered" (lacht). Maar zonder twijfel denkt hij daar ook al aan."

Concurrentie:

De punten liggen dit seizoen wel allemaal heel dicht bij elkaar. Dat beseffen ze ook bij KV Oostende en is natuurlijk de reden waarom de coach zo nuchter en voorzichtjes blijft.

"Zaterdag spelen we tegen Genk, als we die winnen zetten we een grote stap in de goede richting", aldus Bataille. "Ik zag ze spelen tegen RSC Anderlecht. Als we hetzelfde Genk voor ons krijgen, dan is het thuis zeker mogelijk. Dan kunnen we toch iets klaarspelen. En daarna hebben we een relatief makkelijker schema dan de andere rechtstreekse concurrenten. Dus ik denk dat Genk een héél belangrijke wedstrijd wordt."