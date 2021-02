Jonathan David scoort aan de lopende band bij Lille: "Koeler geworden voor doel"

Jonathan David kreeg in zijn eerste maanden bij Lille na de overstap van AA Gent snoeiharde kritiek. Hij scoorde niet, maar ondertussen is daar stevige verandering in gekomen.

Jonathan David ligt er ondertussen zelf niet meer wakker van. “Dat is normaal bij een overstap naar een nieuwe competitie. Je moet terug van nul beginnen. Ik heb mijn ploegmaats en tegenstanders moeten leren kennen, en dat heeft me tijd gekost”, zei David aan L’Equipe. Want uiteindelijk kon hij gewoon niet klaar zijn.

Toch behielden ze het vertrouwen in David. Zeven speeldagen zonder goal bleef hij in de basiself staan. “Jonathan heeft hard gewerkt en ik zie terug de speler die Luis Campos me voorstelde: veel meer geslepen, technisch juister. Training na training zagen we hem koeler worden voor doel”, zegt trainer Christophe Galtier.

In Frankrijk zien ze David met 15 goals de competitie eindigen, hij heeft er nu zeven achter zijn naam staan. “De goals van David zullen overwinningen opleveren die Lille naar een eerste of tweede plaats kunnen brengen. Lille heeft namelijk al goede resultaten behaald, zonder een goede David. Dankzij hem en Renato Sanches kunnen ze ook ver geraken in de Europa League", schrijft l’Equipe.