Boeken van Anderlecht kleuren bloedrood: "Het zou dom zijn om de club nu te verkopen"

Anderlecht vestigde een record door voor maar liefst 58 miljoen euro aan lonen uit te betalen in een jaar tijd. Elf miljoen euro meer dan het jaar ervoor.

Dat leverde sportief echter niet het verhoopte resultaat op. Voor volgend jaar zou dat helemaal anders moeten zijn onder impuls van Vandenhaute, Van Eetvelt en Verbeke.

De meeste spelers krijgen nu tussen de 400.000 en 700.000 euro bruto per jaar, terwijl vroeger bijna niemand onder het miljoen euro zat.

Coucke investeerde in Anderlecht maar liefst 128,4 miljoen euro, via de overname, verschillende leningen en kapitaalsverhogingen. Maar de boel nu van de hand doen zou niet slim zijn.

“Het zou dom zijn om de club nu te verkopen”, schrijft Het Nieuwsblad. “Door de torenhoge schuldenberg is Anderlecht momenteel bijna niks waard. Er zou nu wel uitgekeken worden naar buitenlandse investeerders om een deeltje van zijn 64 procent aandelen over te nemen. Anderzijds wil Coucke de controle niet verliezen. Vandaar dat Anderlecht momenteel in een lastig parket zit. Dat moet zuur zijn voor Coucke, die zich deze aankoop waarschijnlijk allang betreurd heeft. Het zal hem nog jaren kosten voordat dit enigszins rechtgetrokken is…”