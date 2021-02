'Real Madrid wil verdediging verjongen en heeft na Alaba nog een defensieve versterking in de pijpleiding zitten'

Real Madrid bouwt aan een nieuwe defensie. Na David Alaba heeft de Madrileense grootmacht nog een verdediger in het vizier.

David Alaba moet een eventueel vertrek van Sergio Ramos opvangen. Maar ook Raphael Varane is op weg naar de uitgang. De Fransman gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in, terwijl De Koninklijke niet van plan is om te verlengen.

CalcioMercatoWeb weet dat Real Madrid al contact opgenomen heeft met Internazionale FC. De Spaanse landskampioen heeft een oogje op Stefan de Vrij. Al zit alles momenteel nog in de aftastende fase.