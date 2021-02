Kompany reageert op desastreuze jaarrekening: "Mijn doel is oplossingen te vinden in een kader waarin dat eigenlijk niet kan"

126,7 miljoen schulden, vorig jaar een verlies van 36,4 miljoen... Het is een pijnlijke vaststelling hoe Anderlecht momenteel moet werken. Maar van Vincent Kompany wordt wel verwacht dat hij zelfs in die moeilijke situatie Europees voetbal haalt: "Ik accepteerde om op geen enkel moment te klagen!"

Kompany kent de situatie uiteraard door en door, maar het behoort niet tot zijn verantwoordelijkheden. "Ik ben geen aandeelhouder geworden omdat ik coach wou worden. Ik ben geen speler meer omdat ik coach wou worden. Ik wou dat de situatie duidelijk was voor iedereen, dus voor de financiële situatie ben ik niet verantwoordelijk."

"Ik ben verantwoordelijk waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik heb toen ik coach werd geaccepteerd om op geen enkel moment te klagen over de situatie en dat ga ik ook niet doen. Maar hopelijk gebeurt er binnenkort iets doorslaggevend voor de toekomst van de club."

De eeuwige optimist, merkte een collega op... "Een eeuwige optimist? Ik maak voor mezelf altijd een heel objectieve beoordeling. Ik ben heel goed op de hoogte van de realiteit. Maar ik ben er niks mee om hier te zitten zeuren. Daar is niemand mee gediend: niet de spelers, niet ik, niet de fans..."

"Mijn doel is om oplossingen te vinden binnen een kader dat dat eigenlijjk niet toelaat. Ik probeer iets te veranderen aan de situatie die er vandaag is. Dat we misschien spelers gaan moeten verkopen? (haalt de schouders op) De situatie is wat ze is. Ik ben een eeuwig optimist in die zin dat ik weet wat mijn job is en dat ik in die rol mijn aandeel kan hebben."