Eden Shamir mocht starten in de sneeuw van Leye: "Nog nooit meegemaakt, in Israël is het nu nog 25 graden"

Leye gooide net als zijn collega Elsner zijn ploeg door elkaar voor het bekerduel in Kortrijk. Zo kwam ook de Israëlische middenvelder Eden Shamir nog eens aan de aftrap voor de Rouches. "Ik wil altijd meer spelen", vertelde hij achteraf op de persconferentie.

Shamir debuteerde vorig seizoen bij Standard in de competitie tegen Kortrijk, het werd toen 3-1 voor De Kerels. "Dat was meteen geen goede herinnering als binnenkomer in België, al hebben we toen wel een goede les geleerd", klinkt het bij de Israëli.

Hij vernam maandag van Leye dat hij zou starten tegen Kortrijk. "Maar de coach gaf me geen extra consignes hoor. Hij kent me en de technische staff kent me. Ik ben vooral blij dat hij me deze kans gegeven heeft, ik zal altijd mijn best doen en proberen te bewijzen dat ik meer minuten verdien", zegt de speler die niet meer in de basis stond sinds 21 november.

© photonews

"Coronavirus heel lastig voor buitenlandse spelers"

Israël is geen exotisch, subtropisch land maar het is er wel beduidend warmer dan in België. "Ik had nog nooit in de sneeuw gespeeld, in mijn thuisland is het nu zo'n 20-25 graden zelfs. Maar als profvoetballer moet je altijd klaar zijn om te spelen, het is leuk voor mijn carrière."

Vorig seizoen was hij een wintertransfer van Standard dus veel minuten heeft hij niet kunnen spelen bij zijn nieuwe ploeg voor het coronavirus het land platlegde. "Het was al niet eenvoudig als nieuwe speler om ergens bij te komen, maar corona maakte het extra zwaar. Mijn verloofde mag niet naar hier komen door de maatregelen en ik heb mijn familie al 8 maanden niet meer gezien. Ik hoop dat er betere tijden aankomen", besluit hij met een zucht.