Jonge Gentenaar hoopt op nog meer kansen: "Of mijn leven veranderd is?"

In de Beker van België mochten er ook nog eens jong talent opdraven bij KAA Gent. Of dat smaakt naar meer? Uiteraard.

Matisse Samoise kreeg tegen Heur-Tongeren zijn kans, mogelijk zal hij ook tegen Charleroi misschien nog wel eens kunnen spelen - al lijkt de Beker eens te meer dé manier voor Gent om nog in Europa te raken.

"Het was leuk om mijn kans te krijgen. Dat ik kon scoren en zo mijn kans greep? Dat was leuk, maar het belangrijkste is dat we zijn doorgegaan."

Leven veranderd?

"Dit smaakt zeker naar meer. Het is mooi dat ik deze kans heb gekregen, ik moet genieten van elke speelminuut die ik krijg."

"Of mijn leven veranderd is sinds mijn debuut bij de Buffalo's? Een beetje, maar niet echt extreem. Waar de coach me zet maakt me overigens ook niks uit.