Speelt Mignolet op het EK? "Zien wie beschikbaar is en dan plan maken"

Het EK staat met stip in de agenda van Simon Mignolet. Of hij ook effectief in doel zal staan is nog wat koffiedik kijken.

Normaal speelt Thibaut Courtois bij de Rode Duivels, maar de voorbije tijd heeft hij wel eens last van blessures. “We kunnen onszelf niet in een glazen kast steken, om er in mei fit uit te komen”, zegt Mignolet aanSport/Voetbalmagazine. “Het is verder spelen, goed trainen, voldoende rust proberen nemen, en dan zien wie beschikbaar is. En dan een plan maken.”

En dat de Rode Duivels met ambities naar het EK gaan, dat is wel duidelijk voor Mignolet. “We gaan voor de titel, maar daarvoor moet je wedijveren met andere landen die ook dat doel hebben en is de selectie dan breed genoeg om het verschil te maken? Stel je voor dat een of meerdere basisspelers er niet bij zijn, dan moeten we op een andere manier voetballen.”

Toch is er veel onzekerheid, al komen die vooral van de omgeving. “Ook de omstandigheden zijn nu nog zeer onduidelijk. Met fans of zonder? Welke locaties? Welk format zelfs? Wat ons moet sterken is dat we alle kwalificatiecampagnes onder Roberto Martínez al heel goed hebben gespeeld en dat de brede kern die altijd wordt opgeroepen het concept van de bondscoach onder de knie heeft. Iedereen weet wat op een positie van hem wordt verwacht.”