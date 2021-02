Toekomstige 1A-ploeg heeft nog geen hoofdsponsor: "Niet blind zijn voor de realiteit"

Een paar jaar geleden kon Union al eens stunten in de Beker van België tegen RSC Anderlecht. Volgt er donderdag een vervolg?

Union staat er goed voor in de strijd in 1B met oog op promotie naar 1A, met een straat voorsprong op de rest.

Folklore?

En mogelijk komt daar ook nog eens een leuk verhaal in de Beker van België bij, al is de competitie (uiteraard) het belangrijkste voor de Brusselaars.

Tot op heden heeft de club wel nog geen hoofdsponsor: "We hebben hen momenteel weinig te bieden", aldus Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws. "Folklore is een belangrijke factor, maar we mogen niet blind zijn voor de realiteit."