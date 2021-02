Anderlecht stilaan op stoomsnelheid: "Dit belooft voor 'money time'"

Anderlecht dat met 5-0 wint, dat is toch wel iets dat tegenwoordig niet wekelijks of maandelijks gebeurt. Tegen de leider uit 1B, Union, duwde de jonge ploeg door.

Middenvelder Josh Cullen was zoals gewoonlijk de aanjager. "Dit zat eraan te komen als je onze voorbije wedstrijd bekijkt. Het moest er eens uitkomen en dat is nu gebeurd. We kunnen terugkijken op een heel mooie prestatie, want veel mensen hadden ons toch een moeilijke match voorspeld", aldus de Ier.

De efficiëntie viel natuurlijk ook op. Buiten de grote kans voor El Hadj maakte Anderlecht de meeste mogelijkheden af. "Professioneel afgemaakt ja. En we zijn blij dat Lukas (Nmecha) meerdere keren het doel vond, want de voorbije wedstrijden had hij meer verdiend. Dit belooft alvast voor 'money time', de belangrijke eindspurt."