Lamkel Zé moet het nog eens doen voor Royal Antwerp FC: "Hout vasthouden dat het zo blijft"

Na de bekeruitschakeling tegen Club Brugge moet Royal Antwerp FC zondag vol aan de bak op bezoek bij Standard.

Het verschil tussen beide ploegen is op dit moment zeven punten, in het voordeel van The Great Old. “Vanzelfsprekend is dat opnieuw een hele belangrijke match”, zei Vercauteren. “We gaan ginder voor de winst, hoe moeilijk dat ook gaat zijn.”

De competitie blijft, op Club Brugge na, spannend en onvoorspelbaar. “In het slot van de competitie komen er trouwens nog een paar lastige opdrachten aan, want we spelen nog tegen vier ploegen uit de G5. Anderzijds: wat is een makkelijke opdracht in de Belgische competitie? Het hangt hier zo dicht bij mekaar, dat je zelfs tegen de kleinere teams nooit op voorhand gewonnen bent.”

De opeenvolging van de wedstrijden zorgt er ook voor dat er moet gekeken worden naar de frisheid van de spelers. “Op sommige plaatsen zal er eens geroteerd kunnen worden. Op andere posities wordt dat moeilijker, omdat we daar minder alternatieven hebben. Op Mbokani en Haroun zal de Antwerpse coach nog niet meteen kunnen rekenen. Birger Verstraete en Batubinsika zijn twijfelachtig voor zondag.”

Avenatti, gehuurd van Standard, mag tegen zijn hoofdploeg niet meespelen. Lamkel Zé zal dus nog maar eens de meubelen moeten redden voor Antwerp. “Gelukkig verteert hij de opeenvolging van wedstrijden voorlopig uitstekend. Hout vasthouden dat het zo blijft”, besluit Vercauteren.