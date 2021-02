Geen prioriteiten bij Club Brugge: "Want dan verlies je sowieso"

Club Brugge staat voor een belangrijke week. Na Charleroi dit weekend staat de Europese trip tegen Kiev op de agenda. En blauwzwart is nog actief in de beker.

Van keuzes maken wil Philippe Clement niet weten. “We strijden mee op drie fronten, maar ik weiger keuzes te maken. Want dan verlies je sowieso. En als die mentaliteit in de groep sluipt, kan dat gevolgen hebben.”

Clement gaat dan ook voor een andere filosofie dan vroeger. “Meer en meer proberen we een cultuur van ‘alles winnen’ te installeren, dat komt meer en meer in de groep. Zo duw je elkaar omhoog, ook op training. Ik ben heel blij met die evolutie. Is dat perfect? Neen, maar we zetten stappen.”

Hoe zijn spelers daarover denken, daar is hij niet zo zeker van. “Ik hoop dat mijn spelers niet bezig zijn met de verschillende competities. En dat ze gewoon match per match denken. Want anders maken ze keuzes voor zichzelf, en dat is niet goed”, gaf Clement nog mee.