Jelle Van Damme (37) houdt het voor bekeken en stopt met voetballen

Jelle Van Damme heeft vrijdagnamiddag aangekondigd dat zijn carrière als voetballer erop zet. Hij deed dat via Instagram.

Van Damme, 37 ondertussen, zat al een half jaar zonder club en probeerde in januari nog ergens een contract te versieren. Dat lukte hem niet, waardoor hij nu officieel zijn voetbalschoenen aan de haak hangt.

"Het zit erop, ik neem officieel afscheid van het voetbal", klinkt het op zijn Instagram. "Het was een moeilijke en tegelijkertijd makkelijke beslissing want ik had mijn kinderen beloofd om niet meer zo ver te reizen voor mijn voetbalcarrière. Er was niets concreet genoeg de afgelopen periode en ik neem daar vrede mee. Er is meer in het leven dat voetbal", vertelt hij.

Supporters

De voormalige speler van onder meer Ajax bedankt ook nog eens de supporters. "Ook die van de tegenstander, jullie gaven me zuurstof. En zoals we nu kunnen zien, is het helemaal anders zonder jullie in de tribunes", besluit hij.

Van Damme speelde in zijn carrière voor Germinal Beerschot, Ajax, Southampton, Werder Bremen, Anderlecht, Wolverhampton, Standard, LA Galaxy, Antwerp en Lokeren. Bovendien verzamelde hij 31 interlands.