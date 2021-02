Eindelijk lukt het voor Anderlecht-winger: "Dat deed hij twee keer goed tegen Union"

We hadden het deze week nog geschreven: mits wat meer afwerking voor doel had Francis Amuzu al een pak assists achter zijn naam gehad. En kijk: tegen Union werkte Lukas Nmecha er twee tegen de netten.

En het hadden er ook drie kunnen zijn als El Hadj zijn perfecte teruglegger in de juiste hoek had gelegd. "Anderlecht scoorde veel goals en goede goals, dat laatste vind ik ook belangrijk. De manier waarop is ook wel belangrijk om te zien of je stappen vooruit zet en dat is duidelijk het geval. Er kwamen flankvoorzetten en dank kom ik vooral bij Amuzu terecht", ziet ook Gert Verheyen bij Sporza.

De progressie sinds begin dit seizoen is duidelijk. "Voorzetten waren een werkpunt voor hem en dat deed hij twee keer goed tegen Union en bovendien bij de belangrijke eerste goals."

Al volgt Verheyen Kompany als die nog niet te hoog van de toren wil blazen. "Anderlecht speelt wel nog altijd met veel jonge spelers, dus blijft ook de vraag of het altijd op dit niveau zal blijven. Met jonge spelers weet je dat er af en toe veel verschil kan opzitten. Je moet alleen de periodes van goede matchen langer maken. Dat begint aardig te lukken."