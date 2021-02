Na de bekerzege tegen Beerschot moet KV Mechelen tegen... Beerschot spelen: "Een 1B-gevoel"

Zondag geeft KV Mechelen op het Kiel opnieuw Beerschot partij, maar nu voor de competitie. Trainer Wouter Vrancken weet dat het nog beter moet.

De bekerwinst heeft zeker deugd gedaan bij KV Mechelen. “Dit positief gevoel willen we meepakken”, vertelt Vrancken. “We gaan weer voor de drie punten, al mogen we niet blind zijn voor de zaken die beter moeten. Zo denk ik aan de momenten waarop Beerschot toch gevaarlijk kon zijn, vaak op de counter en op de stilstaande fases. Daarop moeten we beter doen.”

Vrancken verwacht een Beerschot dat meer aanvallend zal spelen. “En we moeten klaar zijn voor een Beerschot dat met andere intenties de wedstrijd zal aanvatten. Of het lastig is om twee keer op korte tijd dezelfde tegenstander te treffen? Het geeft een 1B-gevoel. Neen, leuk is het niet. (grijnst) Anderzijds hebben wij als staf qua analyses minder werk dan wanneer we een andere opponent hadden gehad.”

Bij winst is de top acht normaal een feit. “Dat zorgt voor extra motivatie. Al hebben mijn spelers altijd alles gegeven, waar we ook stonden in het klassement. Los van de prestatie op zich, kan play-off 2 halen ook belangrijk zijn richting volgend seizoen. Dan is het tussenseizoen niet te lang, en dat zou goed zijn voor de fysieke paraatheid van de spelers.”