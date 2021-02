Brys grapt na kritiek van Leye vorige week: "Ik zal eens telefoneren om te vragen wat mag"

Drie thuisnederlagen leed OHL na elkaar. Na AA Gent, Beerschot en Cercle in de beker wil Marc Brys nu zeker iets rapen tegen KV Kortrijk.

Brys trainde niet op het verwarmde oefenveld, maar op een bevroren terrein dat lijkt op het veld dat de spelers vanavond mogen verwachten. "Niet iedereen vindt zijn draai op zo'n hard veld", zegt coach Marc Brys. "Ik wil met die training op een bevroren veld aftoetsen wie van mijn spelers op dergelijke ondergrond qua stabiliteit sterk is, en wie zwakker. In functie daarvan zal ik mijn ploeg samenstellen."

Welk spelsysteem Brys kiest, is nog niet meteen duidelijk. Na de opmerkingen van Mbaye Leye over de defensieve speelstijl van OHL heeft Brys een grapje klaar. "Ik zal eens telefoneren met mijn collega-coach van Kortrijk om te vragen welk systeem getolereerd is", gaat hij verder.

"Hoe dan ook mag je van beide ploegen op zo'n veld minder kort spel en meer diepgang verwachten. En in Kortrijk wonnen wij half december nog met 0-3. Intussen is dat een andere ploeg geworden. Met hun nieuwe coach Elsner spelen zij een heel ander systeem."