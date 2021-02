Jeugdvriend en assistent Kompany is een bizar geval: "We moeten er Marc Van Ranst zijn mening eens over vragen"

We hadden kou in zijn plaats... Rodyse Munienge, de stille kracht in de schaduw van Vincent Kompany, zat donderdagavond in short en korte mouwen in de tribune van het Dudenpark. Bij -7!

Nu wilde iedereen van de pers toch eens weten van Vincent Kompany wat die natuurkracht drijft om in zomerkleren naar één van de koudste matchen van het seizoen te komen. "(lacht) Kom anders in de zomer eens kijken als het 34 graden is, dan ga je verschieten", grijnsde Kompany. "Dan draagt hij een dikke jas. Misschien moeten we Marc Van Ranst daar eens een verklaring voor vragen."

Niemand had opgemerkt dat Munienge intussen achteraan in de perszaal zat, maar de jeugdvriend van Kompany hield zich op de vlakte. Typisch. "Ro is iemand in de schaduw. We zijn samen opgegroeid en voor mij is hij cruciaal. Het heeft te maken met wat voor mij mogelijk is."

Wat is zijn taak dan juist? "Ik werk bijna elke minuut van de dag en intussen vergeet ik zowat alles. Mijn moeder noemde me de verstrooide professor. Ik heb mensen rond mij nodig die orde op zaken kunnen stellen. Hij regelt die dingen voor mij."