Weer een geblesseerde erbij: nu ook geen Batubinsika tegen Standard

De ziekenboeg loopt goed vol bij Antwerp en dat kunnen ze wel missen met de topper van morgen tegen Standard in het vooruitzicht. Na eerdere blessures van Mbokani en Haroun zal Antwerp-coach Frank Vercauteren ook Batubinsika moeten missen.

De Antwerp-verdediger was afgelopen vrijdag al niet aanwezig op de training. Na een scan te hebben genomen blijkt de enkel van Batubinsika te zwaar geblesseerd te zijn om morgen in de topper tegen Standard in actie te komen meldt Gazet Van Antwerpen.

Met ook nog eens de blesssures van Mbokani en Haroun erbij zal Antwerp dus niet met hun type-elftal kunnnen spelen en zal Vercauteren dus enkele aanpassingen moeten doorvoeren.

Louis Verstraete die er ook niet bij was op de training van vrijdag zit dan wel weer bij de selectie. Hij heeft sinds de derby last van de teen, maar met een inspuiting heeft hij afgelopen week tegen Club Brugge wel al terug kunnen meespelen.