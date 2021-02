BREAKING: KV Oostende tegen Racing Genk gaat niet door!

Na dat Waasland-Beveren tegen Eupen al niet doorging deze middag is de wedstrijd van KV Oostende tegen Racing Genk ook uitgesteld. Het veld is te glad om op een veilige manier te voetballen.

Een andere wedstrijddatum moet nog ingepland worden.

[𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘] Helaas. De bal zal niet rollen in Oostende. Een deel van het veld is nog bevroren waardoor de wedstrijd niet op een veilige manier afgewerkt kan worden. Meer info over een latere speeldatum volgt.



