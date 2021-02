Luka Elsner verliest voor het eerst in competitie als KVK-trainer: "In de eerste helft bestonden we niet"

Luka Elsner beleefde vrijdagavond een eerste negatieve ervaring als trainer van KV Kortrijk. Er was ook reeds de bekeruitschakeling, maar KVK kon moed putten uit het feit dat het Standard 120 minuten in bedwang hield. In Leuven waren de Kerels bij de rust eigenlijk reeds verslagen.

"Hoewel we een reactie hadden in de tweede helft en we het Leuven in die periode moeilijker maakten, konden we hun intensiteit niet 'matchen'. Zeker in de eerste helft niet. Toen bestonden we quasi niet", was Elsner zeer eerlijk in zijn analyse. "Het was geen gebrek aan inzet, maar voor zo'n intensiteit en die snelle omschakelingen waren we niet klaar. Dat maakte het voor ons moeilijk."

We moeten hier ook van leren

Op naar de volgende opdracht en dan maar beter doen? "Het is een dag om te vergeten, maar we moeten hier ook van leren. Kortrijk heeft dit seizoen nog zo'n wedstrijden meegemaakt. We moeten lessen trekken en hard werken om op een beter niveau te geraken. Snel ingrijpen, een structuur opbouwen: dat proberen we te bereiken in de volgende weken."

Hoewel de Sloveen ontgoocheld was over de eerste 45 minuten van zijn team, was het geen ziedende coach die op de persbabbel zijn verhaal deed. "Ik ben behoorlijk kalm, omdat we in die tweede helft toch enig respect voor onszelf toonden."