Recordtransfer reed veertien(!) uur om bij Waasland-Beveren te kunnen tekenen: "Ik heb geen seconde getwijfeld"

Waasland-Beveren zal ook dit seizoen moeten knokken tot het einde om in 1A te blijven. De Waaslanders zetten in de wintermercato echter alle zeilen bij om de degradatie af te wenden.

Zo kwam Heltne Nilsen over van het Zweedse IF Elfsborg voor een dikke 400.000 euro. Voor de fusieclub de duurste inkomende transfer uit de geschiedenis. “Het was altijd een droom om ooit in andere Europese landen te voetballen”, vertelt de middenvelder in Het Nieuwsblad. “Toen de kans zich aandiende, heb ik ook geen seconde getwijfeld."

Al bleek de weg naar het Waasland minder evident. "Ik ben in totaal veertien uur onderweg geweest. Het originele plan was om een vlucht vanuit Kopenhagen te nemen, maar met het coronavirus bleek dat niet evident. Toen hebben we maar besloten de wagen te nemen. Mijn makelaar heeft heel de tijd gereden, terwijl ik wat kon rusten."

Profiel

De Noorse middenvelder stelt zichzelf ook even voor. “Ik ben een verdedigende middenvelder, een echte teamspeler. Eigenlijk ben ik een allrounder. Ik blink nergens in uit, maar ben ook nergens slecht in. Ik ben iemand die de ploeg in balans houdt en het andere ploegen lastig probeer te maken. Ik praat en communiceer vaak op het veld. En op stilstaande fases pikte ik in het verleden als eens een doelpuntje mee. Hopelijk kan ik dat hier ook tonen.”